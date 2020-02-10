Наблюдатели оценили выборы в Азербайджане

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Наблюдатели оценили внеочередные парламентские выборы в Азербайджане.
Наблюдатели оценили выборы в Азербайджане
  • РИА Новости

«Миссия признаёт прошедшие выборы легитимными, прозрачными, достоверными и демократичными», — приводит РИА Новости слова главы наблюдательной миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заместителя генсека организации Шерали Джонона.

Российские наблюдатели также оценили выборы.

«То, что касается процедуры открытости, демократичной организации, чёткого следования букве закона, — это мы отмечаем на всех участках», — заявила глава делегации от Совета Федерации России, председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По ее словам, избирательный процесс протекал в условиях «очень чёткой организации и слаженной работы».

Ранее сообщалось, что заведующий информационным центром «Выборы» секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев сообщил на брифинге, что итоговая явка на парламентских выборах в Азербайджане составила 47,81%.

По итогам обработки 87% протоколов из 4823 избирательных пунктов правящая партия «Новый Азербайджан», возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, получает до 65 из 125 мест в парламенте республики.

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