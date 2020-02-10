Лавров рассказал о надеждах США сохранить глобальное доминирование
- РИА Новости
«США и ряд их союзников, лелея надежду сохранить глобальное доминирование, по-прежнему делают ставку на методы военно-силового и экономического давления, отвергая реалии многополярного мира, продолжают мыслить в духе архаичной логики сдерживания, разделительных линий и геополитических игр с нулевой суммой», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, Вашингтон и его партнёры не оставляют попыток внедрить западноцентричный порядок, в то время как Россия проводит линию на укрепление правовых основ межгосударственного общения, повышение авторитета ООН и снижение международной напряжённости.
В августе 2019 года французский президент Эммануэль Макрон сообщил о конце западной гегемонии в мире.
В июне 2019 года в интервью The Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, так называемая либеральная идея себя изжила.