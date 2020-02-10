Лавров рассказал о надеждах США сохранить глобальное доминирование

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о надеждах США на сохранение глобального доминирования с помощью силового и экономического давления.
Лавров рассказал о надеждах США сохранить глобальное доминирование
  • РИА Новости

«США и ряд их союзников, лелея надежду сохранить глобальное доминирование, по-прежнему делают ставку на методы военно-силового и экономического давления, отвергая реалии многополярного мира, продолжают мыслить в духе архаичной логики сдерживания, разделительных линий и геополитических игр с нулевой суммой», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, Вашингтон и его партнёры не оставляют попыток внедрить западноцентричный порядок, в то время как Россия проводит линию на укрепление правовых основ межгосударственного общения, повышение авторитета ООН и снижение международной напряжённости.

В августе 2019 года французский президент Эммануэль Макрон сообщил о конце западной гегемонии в мире.

В июне 2019 года в интервью The Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, так называемая либеральная идея себя изжила.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить