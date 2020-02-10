Лавров рассказал о надеждах США сохранить глобальное доминирование

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о надеждах США на сохранение глобального доминирования с помощью силового и экономического давления.

«США и ряд их союзников, лелея надежду сохранить глобальное доминирование, по-прежнему делают ставку на методы военно-силового и экономического давления, отвергая реалии многополярного мира, продолжают мыслить в духе архаичной логики сдерживания, разделительных линий и геополитических игр с нулевой суммой», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, Вашингтон и его партнёры не оставляют попыток внедрить западноцентричный порядок, в то время как Россия проводит линию на укрепление правовых основ межгосударственного общения, повышение авторитета ООН и снижение международной напряжённости.

В августе 2019 года французский президент Эммануэль Макрон сообщил о конце западной гегемонии в мире.

В июне 2019 года в интервью The Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, так называемая либеральная идея себя изжила.