МИД России заявил об отсутствии планов по эвакуации посольства из КНР

Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов заявил, что российская сторона не планирует эвакуацию персонала своего посольства из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса NCP.

«Нет, об эвакуации нашего посольства речи не идёт», — цитирует его РИА Новости.

5 февраля самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса NCP. Как сообщили в посольстве России в Китае, из Хубэя были вывезены 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в российскую дипмиссию.

Эвакуированные были помещены на карантин в Тюменской области. К настоящему моменту ни у кого из них не был диагностирован коронавирус нового типа.