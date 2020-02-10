В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.

«Плохо, что вообще звучат всякие прогнозы и рассуждения на тему возможных военных действий. Это создаёт всё более сложную ситуацию. В мире и так накоплено достаточно много оружия», — пояснил Новиков.

По его словам, рост числа подобных публикаций обусловлен «общей русофобской кампанией», которая осуществляется уже длительное время.

Ранее издание Breaking Defense опубликовало статью о том, что реки могут стать препятствием для победы США в «войне с Россией».

Отмечается, что могут возникнуть проблемы при проезде танков по мостам, которые редко могут выдержать вес более 55 тонн, притом что вес некоторых танков превышает 60 тонн.