В США заявили о неготовности противостоять угрозам РЭБ

Эксперты заявили, что военнослужащие США «забыли основные уроки радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и их не заставляют переучивать эти навыки, так как даже крупные учения нереально просты».

Об этом информирует издание Breaking Defence.

Так подполковник ВС США Гари Лайк отметил, что в ходе учений военные не выключают свои мобильные телефоны, выдавая тем самым своё точное местоположение.

Также, по его словам, они постоянно забывают о таких основах, как подготовка планов резервного копирования на случай, если их основная связь будет заблокирована.

По его мнению, в случае конфликта, Россия или Китай могут воспользоваться этими недостатками.

«Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с Электромагнитным спектром, я бы ответил, что «нет», — заявил Лайк.

В свою очередь, подполковник американской армии Мэтью Пул отметил, что нельзя не принимать во внимание, «плохие парни» также располагают электронными глушителями.

Ранее первый заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Джон Салливан заявил, что, несмотря на то что отношения между США и Россией находятся на уровне «времён холодной войны», взаимодействие двух государств остаётся значимым для национальных интересов США.

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал это заявление Салливана.