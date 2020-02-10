Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной

Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.

«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Он призвал в полной мере использовать позиции России в Совбезе ООН, возможности, которые ей даёт текущее председательство в ШОС и БРИКС, участие в G20, АТЭС и других структурах.

Ранее Путин предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН. Как отметили в Кремле, саммит нужен, чтобы приступить к поиску путей для разрядки международной обстановки.