Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной

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Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной
  • РИА Новости

«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Он призвал в полной мере использовать позиции России в Совбезе ООН, возможности, которые ей даёт текущее председательство в ШОС и БРИКС, участие в G20, АТЭС и других структурах.

Ранее Путин предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН. Как отметили в Кремле, саммит нужен, чтобы приступить к поиску путей для разрядки международной обстановки.

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