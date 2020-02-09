Иран представил новую ракету с композитным двигателем

Иранские военные представили новую ракету малой дальности «Раад-500» с композитным двигателем нового поколения, благодаря которому она стала легче ракеты «Фатех-110», а дальность полёта ракеты увеличилась на 200 км.

Об этом сообщает Mehr.

На церемонии ракету представил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.

По его словам, благодаря этому иранские силы должны стать сильнее, чтобы сдержать войну, а в её случае не только избежать поражения, но и победить врага.

В августе 2019 года Министерство обороны Ирана представило новые управляемые ракеты и бомбу с точечным наведением собственного производства.

Тогда же стало известно, что Иран завершил работу над созданием зенитно-ракетного комплекса «Бавар-373», который является аналогом российского С-300.