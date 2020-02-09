Иран представил новую ракету с композитным двигателем

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Иранские военные представили новую ракету малой дальности «Раад-500» с композитным двигателем нового поколения, благодаря которому она стала легче ракеты «Фатех-110», а дальность полёта ракеты увеличилась на 200 км.
Иран представил новую ракету с композитным двигателем
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mehr.

На церемонии ракету представил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.

По его словам, благодаря этому иранские силы должны стать сильнее, чтобы сдержать войну, а в её случае не только избежать поражения, но и победить врага.

В августе 2019 года Министерство обороны Ирана представило новые управляемые ракеты и бомбу с точечным наведением собственного производства.

Тогда же стало известно, что Иран завершил работу над созданием зенитно-ракетного комплекса «Бавар-373», который является аналогом российского С-300.

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