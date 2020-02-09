Иран представил новую ракету с композитным двигателем
- РИА Новости
Об этом сообщает Mehr.
На церемонии ракету представил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
По его словам, благодаря этому иранские силы должны стать сильнее, чтобы сдержать войну, а в её случае не только избежать поражения, но и победить врага.
В августе 2019 года Министерство обороны Ирана представило новые управляемые ракеты и бомбу с точечным наведением собственного производства.
Тогда же стало известно, что Иран завершил работу над созданием зенитно-ракетного комплекса «Бавар-373», который является аналогом российского С-300.