Иран представил новые управляемые ракеты своего производства

Министерство обороны Ирана представило новые управляемые ракеты и бомбу с точечным наведением собственного производства.

Как сообщает IRNA, министр обороны Ирана Амир Хатами провёл презентацию новых снарядов.

Он отметил, что ракеты «Ясин» и «Балабан», а также бомба «Каим» послужат развитию иранской военной политики «оборонительного сдерживания».

По его словам, ракета «Балабан» снабжена складывающимися крыльями для увеличения дальности, а также навигационной системой.

В конце июля СМИ сообщили, что военнослужащие Ирана провели испытания баллистической ракеты средней дальности.