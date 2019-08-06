Иран представил новые управляемые ракеты своего производства

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Министерство обороны Ирана представило новые управляемые ракеты и бомбу с точечным наведением собственного производства.
Иран представил новые управляемые ракеты своего производства
  • Reuters

Как сообщает IRNA, министр обороны Ирана Амир Хатами провёл презентацию новых снарядов.

Он отметил, что ракеты «Ясин» и «Балабан», а также бомба «Каим» послужат развитию иранской военной политики «оборонительного сдерживания».

По его словам, ракета «Балабан» снабжена складывающимися крыльями для увеличения дальности, а также навигационной системой.

В конце июля СМИ сообщили, что военнослужащие Ирана провели испытания баллистической ракеты средней дальности.

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