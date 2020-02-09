В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций

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Кирилл Горшенин
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.
В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций
  • РИА Новости

Депутат назвал комментарий бывшего польского лидера ироничным, отметив, что при этом уместнее прозвучали бы слова осуждения той политики, которую проводит сегодня официальная Варшава.

Звучащие со стороны Польши обвинения в адрес России по поводу итогов Второй мировой войны — это попытка «принизить» достижения Красной армии, считает Белик.

«То, что говорит тот же Яблонский, — это оскорбление жертвы, которую принесли советский и польский народы 75 лет назад... В преддверии 75-й годовщины Великой Победы нашим заокеанским партнёрам очень хочется принизить вклад наших дедов и прадедов в разгром фашистской Германии», — добавил депутат.

Парламентарий отметил, что «здравое заявление экс-президента Польши не вызовет никакого отклика в политических кругах Варшавы».

Ранее Валенса оценил претензии к России о выплате репараций.

По его словам, это всё равно, как если бы он «стал требовать вернуть ему молодые годы».

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