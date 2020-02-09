В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.

Депутат назвал комментарий бывшего польского лидера ироничным, отметив, что при этом уместнее прозвучали бы слова осуждения той политики, которую проводит сегодня официальная Варшава.

Звучащие со стороны Польши обвинения в адрес России по поводу итогов Второй мировой войны — это попытка «принизить» достижения Красной армии, считает Белик.

«То, что говорит тот же Яблонский, — это оскорбление жертвы, которую принесли советский и польский народы 75 лет назад... В преддверии 75-й годовщины Великой Победы нашим заокеанским партнёрам очень хочется принизить вклад наших дедов и прадедов в разгром фашистской Германии», — добавил депутат.

Парламентарий отметил, что «здравое заявление экс-президента Польши не вызовет никакого отклика в политических кругах Варшавы».

Ранее Валенса оценил претензии к России о выплате репараций.

По его словам, это всё равно, как если бы он «стал требовать вернуть ему молодые годы».