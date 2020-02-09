В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций
- РИА Новости
Депутат назвал комментарий бывшего польского лидера ироничным, отметив, что при этом уместнее прозвучали бы слова осуждения той политики, которую проводит сегодня официальная Варшава.
Звучащие со стороны Польши обвинения в адрес России по поводу итогов Второй мировой войны — это попытка «принизить» достижения Красной армии, считает Белик.
«То, что говорит тот же Яблонский, — это оскорбление жертвы, которую принесли советский и польский народы 75 лет назад... В преддверии 75-й годовщины Великой Победы нашим заокеанским партнёрам очень хочется принизить вклад наших дедов и прадедов в разгром фашистской Германии», — добавил депутат.
Парламентарий отметил, что «здравое заявление экс-президента Польши не вызовет никакого отклика в политических кругах Варшавы».
Ранее Валенса оценил претензии к России о выплате репараций.
По его словам, это всё равно, как если бы он «стал требовать вернуть ему молодые годы».