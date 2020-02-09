Специалист оценил сообщения СМИ о сокращении иностранных пилотов в КНР

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Бывший лётчик, специалист по безопасности полётов Александр Романов прокомментировал сообщения о том, что некоторые китайские авиакомпании начали сокращать лётные экипажи, в том числе российских пилотов.
Специалист оценил сообщения СМИ о сокращении иностранных пилотов в КНР
  • РИА Новости

По словам Романова, китайские компании набирали на работу российских пилотов с хорошим знанием английского языка для обучения лётчиков, и «достаточное количество кадров уже обучены»

«В связи с коронавирусом привозки у них сокращаются. Я знаю, что там иногда возят по пять — десять пассажиров на больших самолётах», — добавил специалист в беседе с URA.RU.

Он подчеркнул, что у многих пилотов есть европейские и американские сертификаты и люди смогут искать другие авиакомпании.

8 февраля СМИ сообщили, что авиакомпании КНР начали сокращать лётные экипажи, в том числе российских пилотов. Как писал ТАСС со ссылкой на источник, Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, а China Southern Airlines — около десяти.

Речь в том числе идёт о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов.

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