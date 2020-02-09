Специалист оценил сообщения СМИ о сокращении иностранных пилотов в КНР
- РИА Новости
По словам Романова, китайские компании набирали на работу российских пилотов с хорошим знанием английского языка для обучения лётчиков, и «достаточное количество кадров уже обучены»
«В связи с коронавирусом привозки у них сокращаются. Я знаю, что там иногда возят по пять — десять пассажиров на больших самолётах», — добавил специалист в беседе с URA.RU.
Он подчеркнул, что у многих пилотов есть европейские и американские сертификаты и люди смогут искать другие авиакомпании.
8 февраля СМИ сообщили, что авиакомпании КНР начали сокращать лётные экипажи, в том числе российских пилотов. Как писал ТАСС со ссылкой на источник, Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, а China Southern Airlines — около десяти.
Речь в том числе идёт о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов.