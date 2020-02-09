Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 27

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Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча заявил, что в результате массовой стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима погибли 27 человек, включая стрелка.
Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 27
  • Reuters
  • © Soe Zeya Tun

Об этом сообщает РИА Новости.

Он также уточнил, что в результате происшествия ранения получил 51 человек.

Ранее стало известно, что военнослужащий, устроивший стрельбу в тайском городе Накхонратчасима, был ликвидирован.

Подробнее — в материале RT.

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