Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 27
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча заявил, что в результате массовой стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима погибли 27 человек, включая стрелка.
- Reuters
- © Soe Zeya Tun
Об этом сообщает РИА Новости.
Он также уточнил, что в результате происшествия ранения получил 51 человек.
Ранее стало известно, что военнослужащий, устроивший стрельбу в тайском городе Накхонратчасима, был ликвидирован.
Подробнее — в материале RT.
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