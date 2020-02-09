Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 27

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча заявил, что в результате массовой стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима погибли 27 человек, включая стрелка.

Reuters

© Soe Zeya Tun