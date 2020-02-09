Устроивший стрельбу в Таиланде военный ликвидирован
Об этом сообщает Thai Rath в своём Twitter.
ด่วน! คนร้ายเสียชีวิตแล้ว— Thairath_News (@Thairath_News) February 9, 2020
09.02 น. ผบ ตร. ยืนยัน คนร้ายก่อเหตุกราดยิงประชาชนเสียชีวิตแล้ว หลังก่อเหตุกราดยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตหลายราย#กราดยิงโคราชpic.twitter.com/uuCviZxvpq
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в Накхонратчасиме пострадали более 60 человек.
8 февраля премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча призвал руководство армии приложить все усилия к поимке преступника.