Устроивший стрельбу в Таиланде военный ликвидирован

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Военнослужащий, который устроил стрельбу в тайском городе Накхонратчасима был ликвидирован.

Об этом сообщает Thai Rath в своём Twitter.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в Накхонратчасиме пострадали более 60 человек.

8 февраля премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча призвал руководство армии приложить все усилия к поимке преступника.

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