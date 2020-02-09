Две группировки войск САР встретились в районе Телль-Исс

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Подразделения сирийской армии, которые наступали из Идлиба и Алеппо, встретились в районе Телль-Исс на шоссе Алеппо — Дамаск.

Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что сирийская армия смогла выбить боевиков из 16 населённых пунктов к северу от города Саракиб.

По данным телеканала, данный успех позволит военным САР в ближайшие часы установить контроль над всей стратегически важной автострадой, которая связывает Дамаск и Алеппо.

Ранее турецкий телеканал HaberTurk сообщил о завершении в Анкаре консультаций российской и турецкой делегаций по ситуации в сирийском Идлибе.

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