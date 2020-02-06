Российские военные провели патрулирование в Сирии без участия Турции

Российские военные в одностороннем порядке осуществили патрулирование по нескольким направлениям в Сирии в связи с неприбытием турецких коллег. Об этом говорится в заявлении руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова.

«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование», — говорится в его заявлении.

Уточняется, что российская сторона продолжает реализацию положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 года.

В ходе проведения патрулирования происшествий не зафиксировано.

Турецкая сторона 3 февраля также не принимала участия в патрулировании территорий в САР.