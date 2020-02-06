Российские военные провели патрулирование в Сирии без участия Турции
- РИА Новости
«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование», — говорится в его заявлении.
Уточняется, что российская сторона продолжает реализацию положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 года.
В ходе проведения патрулирования происшествий не зафиксировано.
Турецкая сторона 3 февраля также не принимала участия в патрулировании территорий в САР.