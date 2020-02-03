Российские военные провели патрулирование в Сирии без участия Турции

Российские военные провели патрулирование в Сирии без участия турецких военных.

«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование», — приводит ТАСС слова руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Боренкова.

Все мероприятия в рамках патрулирования прошли в соответствии с утверждёнными планами и без происшествий.

Ранее сообщалось, что российские средства РЭБ в Сирии перехватили беспилотники боевиков.