Российские военные провели патрулирование по нескольким маршрутам в САР

Российские военные осуществили наземное и воздушное патрулирование по нескольким направлениям в Сирии. Об этом говорится в заявлении руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам... в провинции Алеппо... провинции Ракка... провинции Хасеке... Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование», — отмечается в сообщении.

Боренков отметил, что патрулирование осуществлено в соответствии с утверждёнными планами, без происшествий.

Уточняется, что российская сторона продолжает реализацию положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 года.

Ранее стало известно, что российские военные в одностороннем порядке осуществили патрулирование по нескольким направлениям в Сирии в связи с неприбытием турецких коллег.