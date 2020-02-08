Российские военные провели патрулирование по нескольким маршрутам в САР

Короткая ссылка
Российские военные осуществили наземное и воздушное патрулирование по нескольким направлениям в Сирии. Об этом говорится в заявлении руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова.
Российские военные провели патрулирование по нескольким маршрутам в САР
  • РИА Новости

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам... в провинции Алеппо... провинции Ракка... провинции Хасеке... Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование», — отмечается в сообщении. 

Боренков отметил, что патрулирование осуществлено в соответствии с утверждёнными планами, без происшествий.

Уточняется, что российская сторона продолжает реализацию положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 года.

Ранее стало известно, что российские военные в одностороннем порядке осуществили патрулирование по нескольким направлениям в Сирии в связи с неприбытием турецких коллег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить