Госдеп сообщил об эвакуации более 800 граждан США из Ухани

Более 800 граждан США эвакуированы из китайского города Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«Вчера (7 февраля. — RT) два самолёта из Ухани с американскими гражданами, их ближайшими родственниками и теми, кто имеет разрешение на постоянное жительство в Соединённых Штатах, благополучно приземлились в США... В общей сложности мы эвакуировали более 800 пассажиров из Ухани», — говорится в сообщении ведомства.

В Госдепе уточнили, что все пребывающие граждане пройдут тщательную медицинскую проверку в центрах по контролю и профилактике заболеваний США.

3 февраля в США подтвердили 11-й случай заражения новым типом коронавируса.