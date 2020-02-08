Генконсульство оценило возможность эвакуации россиян с юга Китая

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Речи об эвакуации россиян с южных территорий Китая на данный момент не идёт. Об этом сообщил генеральный консул России в Гуанчжоу Виктор Пашков.
Генконсульство оценило возможность эвакуации россиян с юга Китая
  • © Guo Cheng/Xinhua
  • globallookpress.com

«В настоящее время правительство провинции Гуандун держит ситуацию под контролем. Закрытие на карантин всей провинции либо отдельных городов, включая Гуанчжоу и Шэньчжэнь, не планируется. Работают все внутренние и внешние КПП провинции, кроме закрытых пунктов на административной границе с Гонконгом», — приводит ТАСС его слова. 

По словам Пашкова, в аэропортах, на ж/д и автовокзалах, а также на автотрассах располагаются медицинские пункты контроля.

«Таким образом, ни о какой эвакуации речи в настоящее время не идёт: провинция в целом и отдельные города открыты, «Аэрофлот» летает, а генконсульство в Гуанчжоу функционирует в штатном режиме», — добавил консул.

Ранее российское дипломатическое ведомство опровергло сообщения о закрытии китайских городов Гуанчжоу и Шэньчжэнь провинции Гуандун в связи с распространением коронавируса.

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