Зариф обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии

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Глава МИД Ирана и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен встретились и обсудили ситуацию в Сирии.
Зариф обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Как уточняется, Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать по вопросу сирийского урегулирования.

Педерсен, в свою очередь, поделился с иранским министром своими взглядами на политические процессы в Сирии и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен развивать отношения с Дамаском.

В январе высокопоставленная правительственная делегация Сирии прибыла в Тегеран для обсуждения ситуации в регионе.

Делегацию возглавил премьер-министр САР Имад Хамис, также в неё вошли глава МИД Сирии Валид Муаллем и министр обороны Али Абдулла Айюб.

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