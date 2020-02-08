Зариф обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии

Глава МИД Ирана и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен встретились и обсудили ситуацию в Сирии.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

#Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif and the United Nations Secretary-General’s Special Envoy for #Syria Geir O. Pedersen talked about the latest developments in Syria https://t.co/WMxdYYb9k1pic.twitter.com/b4KBTnI52d — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) February 8, 2020

Как уточняется, Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать по вопросу сирийского урегулирования.

Педерсен, в свою очередь, поделился с иранским министром своими взглядами на политические процессы в Сирии и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен развивать отношения с Дамаском.

В январе высокопоставленная правительственная делегация Сирии прибыла в Тегеран для обсуждения ситуации в регионе.

Делегацию возглавил премьер-министр САР Имад Хамис, также в неё вошли глава МИД Сирии Валид Муаллем и министр обороны Али Абдулла Айюб.