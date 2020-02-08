Боррель призвал ЕС вновь выучить язык власти для защиты своих позиций
- Reuters
«Мы должны вновь выучить язык власти и ощутить себя геостратегическим игроком высшей категории, чтобы не стать проигравшей стороной в соперничестве между США и Китаем», — отметил Боррель.
Вместе с тем он признал, что это может оказаться непросто из-за установившейся в Европе политики «мягкой силы».
По его словам, ЕС следует чётко осознать свои политические цели и возможности и начать отстаивать собственные интересы.
«Проблема Европы не в отсутствии власти. Проблема, скорее, заключается в отсутствии политической воли к тому, чтобы объединить факторы власти и максимально увеличить их влияние», — подчеркнул Боррель.
Он призвал выстраивать более активное взаимодействие со странами Африки, а также начать искать новые подходы в отношениях с глобальными стратегическими игроками.
«Нам нужно всерьёз начать вырабатывать достоверные концепции отношений с сегодняшними глобальными стратегическими игроками: Соединёнными Штатами, Китаем и Россией», — сказал он.
Глава дипломатии ЕС напомнил, что позиции этих стран во многом различаются и в работе с ними необходимо учитывать все нюансы.
В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз «наращивать свою мускулатуру» для защиты собственных интересов.
Французский лидер Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил о «смерти мозга» НАТО и посоветовал Европе начать самостоятельно контролировать собственную судьбу.