Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана.

Reuters

Об этом сообщает телеканал WVUE. Отмечается, что выспышка норовируса произошла в казино L'Auberge. Также уточняется, что вирус очень заразен. 8 марта 2018 года Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке норовирусной инфекции в Австралии.