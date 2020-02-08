Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане
Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана.
- Reuters
Об этом сообщает телеканал WVUE.
Отмечается, что выспышка норовируса произошла в казино L'Auberge.
Также уточняется, что вирус очень заразен.
8 марта 2018 года Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке норовирусной инфекции в Австралии.
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