Мадуро провёл встречу с бывшим главой Испании
- Reuters
«Приятная встреча с Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, бывшим главой правительства Испании», — написал Мадуро в своём Twitter.
Grato encuentro con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España. Agradezco en nombre de todo el pueblo venezolano, su firme disposición a abrir los caminos para el diálogo y el entendimiento franco entre los distintos sectores de nuestra Patria. pic.twitter.com/nx4pa0snOd— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 7, 2020
Также президент поблагодарил Сапатеро за его готовность создавать пути для диалога и взаимопонимания.
Ранее президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране заявил, что намерен сокрушить правительство Николаса Мадуро.