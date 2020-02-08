Мадуро провёл встречу с бывшим главой Испании

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл встречу бывшим главой правительства Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро.
Мадуро провёл встречу с бывшим главой Испании
  • Reuters

«Приятная встреча с Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, бывшим главой правительства Испании», — написал Мадуро в своём Twitter.

Также президент поблагодарил Сапатеро за его готовность создавать пути для диалога и взаимопонимания.

Ранее президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране заявил, что намерен сокрушить правительство Николаса Мадуро.

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