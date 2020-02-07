Мадуро пригласили посетить Москву на 75-летие Победы

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с венесуэльским президентом Николасом Мадуро заявил, что в Москве с нетерпением ждут лидера Венесуэлы на праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Мадуро пригласили посетить Москву на 75-летие Победы
  • Reuters

«Мы с нетерпением ждём президента Мадуро на торжествах в Москве 9 мая по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне», — заявил Лавров.

Также Лавров рассказал о достижении договорённостей с Венесуэлой о развитии сотрудничества в ряде отраслей, включая энергетику, природные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, транспорт.

Он добавил, что страны будут развивать и военно-техническое партнёрство.

RT вёл прямую трансляцию брифинга Лаврова по итогам встречи с Мадуро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить