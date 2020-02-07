Мадуро пригласили посетить Москву на 75-летие Победы
- Reuters
«Мы с нетерпением ждём президента Мадуро на торжествах в Москве 9 мая по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне», — заявил Лавров.
Также Лавров рассказал о достижении договорённостей с Венесуэлой о развитии сотрудничества в ряде отраслей, включая энергетику, природные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, транспорт.
Он добавил, что страны будут развивать и военно-техническое партнёрство.
RT вёл прямую трансляцию брифинга Лаврова по итогам встречи с Мадуро.