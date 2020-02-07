Мадуро пригласили посетить Москву на 75-летие Победы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с венесуэльским президентом Николасом Мадуро заявил, что в Москве с нетерпением ждут лидера Венесуэлы на праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Reuters

«Мы с нетерпением ждём президента Мадуро на торжествах в Москве 9 мая по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне», — заявил Лавров. Также Лавров рассказал о достижении договорённостей с Венесуэлой о развитии сотрудничества в ряде отраслей, включая энергетику, природные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Он добавил, что страны будут развивать и военно-техническое партнёрство. RT вёл прямую трансляцию брифинга Лаврова по итогам встречи с Мадуро.