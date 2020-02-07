«США оказывают незаконное давление»: Лавров о ситуации вокруг Венесуэлы и поддержке Россией суверенитета республики
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил визит в Венесуэлу, где встретился с президентом страны Николасом Мадуро. Помимо прочего, обсуждалась ситуация в Боливарианской Республике: Лавров отметил, что Россия готова поддержать диалог по национальному примирению в латиноамериканской стране. RT вёл трансляцию итоговой пресс-конференции.
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