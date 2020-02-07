Лавров рассказал о договорённостях по сотрудничеству с Венесуэлой

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе встреч с представителями руководства Венесуэлы были достигнуты договорённости о развитии сотрудничества в условиях незаконных санкций.
Лавров рассказал о договорённостях по сотрудничеству с Венесуэлой
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Договорились и о развитии работы по наращиванию торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества в условиях незаконных санкций», — заявил он.

По словам Лаврова, особенно перспективными являются согласованные действия в сфере энергетики, природных ресурсов, различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта.

«Конечно же, мы будем развивать военно-техническое сотрудничество, чтобы надёжно обеспечить обороноспособность наших друзей, особенно перед лицом внешних угроз», — отметил министр. 

Также Лавров встретился с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

RT вёл прямую трансляцию брифинга Лаврова.

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