Лавров встретился с вице-президентом Венесуэлы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
В начале встречи российский министр подчеркнул важность договорённостей на высшем уровне, достигнутых в ходе визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию в прошлом году.
По словам главы МИД России, тогда были согласованы важные решения по дальнейшему развитию партнёрства между двумя странами.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл с визитом в Каракас, чтобы встретиться с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, а также с лидером Боливарианской Республики Николасом Мадуро.