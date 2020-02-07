Лавров встретился с вице-президентом Венесуэлы

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Об этом сообщает РИА Новости.

В начале встречи российский министр подчеркнул важность договорённостей на высшем уровне, достигнутых в ходе визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию в прошлом году.

По словам главы МИД России, тогда были согласованы важные решения по дальнейшему развитию партнёрства между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл с визитом в Каракас, чтобы встретиться с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, а также с лидером Боливарианской Республики Николасом Мадуро.