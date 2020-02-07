Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Каракас, где состоится его встреча с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, а также с лидером Боливарианской республики Николасом Мадуро.
Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Арреаса встретил Лаврова у трапа самолёта.

Ранее Лавров по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Эбрардо заявил, что Россия не считает продуктивными инициативы об отстранении от власти Мадуро.

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