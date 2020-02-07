Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Каракас, где состоится его встреча с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, а также с лидером Боливарианской республики Николасом Мадуро.

globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что Арреаса встретил Лаврова у трапа самолёта. Ранее Лавров по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Эбрардо заявил, что Россия не считает продуктивными инициативы об отстранении от власти Мадуро.