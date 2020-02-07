Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Каракас, где состоится его встреча с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, а также с лидером Боливарианской республики Николасом Мадуро.
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Арреаса встретил Лаврова у трапа самолёта.
Ранее Лавров по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Эбрардо заявил, что Россия не считает продуктивными инициативы об отстранении от власти Мадуро.
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