Лавров посетит ряд стран Латинской Америки
- Reuters
«5—7 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится в Латинскую Америку», — заявила Захарова.
Она сообщила, что 5 февраля Лавров совершит техническую остановку в городе Сантьяго-де-Куба, где запланирована его встреча с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.
«6 февраля глава российского внешнеполитического ведомства посетит с визитом Мексиканские Соединённые Штаты», — добавила спикер МИД.
В Мексике Лавров встретится с главой МИД этой страны Марсело Эбрардом.
По её словам, 7 февраля Лавров совершит визит в Венесуэлу. Там он в том числе проведёт встречу с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.
Ранее Лавров провёл заседание наблюдательного и попечительского советов МГИМО.