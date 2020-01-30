Лавров посетит ряд стран Латинской Америки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале февраля посетит Венесуэлу, Кубу и Мексику. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

«5—7 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится в Латинскую Америку», — заявила Захарова.

Она сообщила, что 5 февраля Лавров совершит техническую остановку в городе Сантьяго-де-Куба, где запланирована его встреча с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.

«6 февраля глава российского внешнеполитического ведомства посетит с визитом Мексиканские Соединённые Штаты», — добавила спикер МИД.

В Мексике Лавров встретится с главой МИД этой страны Марсело Эбрардом.

По её словам, 7 февраля Лавров совершит визит в Венесуэлу. Там он в том числе проведёт встречу с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Ранее Лавров провёл заседание наблюдательного и попечительского советов МГИМО.