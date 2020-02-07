Лавров заявил, что Россия готова поддерживать диалог по национальному примирению в Венесуэле
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление Лавров сделал на встрече с представителями «круглого стола национального примирения» Венесуэлы.
«Россия готова всемерно поддерживать вашу работу. Убеждён, что, если наши усилия будут востребованы в той или иной форме, за нами дело не станет», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл с визитом в Каракас, чтобы встретиться с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, а также с лидером Боливарианской Республики Николасом Мадуро.