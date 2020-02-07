Лавров заявил, что Россия готова поддерживать диалог по национальному примирению в Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны оказывать поддержку работе венесуэльского Национального совета для диалога во имя мира, который является единственным форматом контактов представителей власти и оппозиции.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление Лавров сделал на встрече с представителями «круглого стола национального примирения» Венесуэлы.

«Россия готова всемерно поддерживать вашу работу. Убеждён, что, если наши усилия будут востребованы в той или иной форме, за нами дело не станет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл с визитом в Каракас, чтобы встретиться с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, а также с лидером Боливарианской Республики Николасом Мадуро.