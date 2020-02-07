В Совфеде предложили ввести санкции против Польши за снос памятников
- Reuters
«Тут вполне уместны и экономические санкции, и наказание конкретных лиц, ответственных за снос памятников», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, ответственные за такое польские политики желают добиться «политического капитала на крови», а также готовят подобными действиями информационное поле к юбилею Победы.
«Это политические мерзавцы, для которых нет ничего святого», — отметил он.
Ранее стало известно, что в польском городе Лешно демонтирован памятник благодарности Красной армии.
Летом 2019 года посол России в Польше Сергей Андреев рассказал о демонтаже более чем 420 советских памятников вне мест захоронений за последние 20 лет.