Премьер Черногории опроверг данные о заморозке закона о церквях

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Премьер-министр Черногории Душко Маркович опроверг сообщения о готовности приостановить действие закона о вероисповедании.
Премьер Черногории опроверг данные о заморозке закона о церквях
  • РИА Новости

Об этом пишет Vijesti.

«Закон не приостанавливается, но обсуждаются все вопросы, включая возможность для митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви инициировать проверку закона на соответствие Конституции. На следующей неделе будут предложены даты начала переговоров», — сказал он.

4 февраля в Черногории прошли массовые шествия в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от закона о религиозных объединениях. Эти протесты стали самыми многочисленными со дня принятия нововведений в парламенте.

Подробнее о законе — в материале RT.

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