В Черногории прошли массовые шествия в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от закона о религиозных объединениях. Эти протесты стали самыми многочисленными со дня принятия нововведений в парламенте. Люди опасаются изъятия сербской церковной собственности и её передачи непризнанной в православном мире Черногорской автокефальной церкви. Своё несогласие в письме властям выразил и митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий. По мнению экспертов, нововведения были приняты парламентариями в угоду политическим целям. При этом аналитики подчёркивают, что недовольство верующих обоснованно, поскольку новый закон «пренебрегает интересами Сербской православной церкви».

В ряде городов Черногории прошли массовые шествия в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от закона о религиозных объединениях в Черногории. Кроме того, митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий в письме черногорским властям осудил их действия, заявив, что «глубоко и мучительно этот закон разделил и разорвал» страну. Об этом сообщается на сайте Черногорско-Приморской митрополии (епархия Сербской православной церкви на территории Черногории).

Как информируют местные СМИ, на улицы черногорских городов вышли более 150 тыс. человек (это четверть населения страны), чтобы защитить Сербскую православную церковь.

Это самая массовая демонстрация после принятия закона в парламенте Черногории. Подобные шествия проходят каждые четверг и воскресенье — верующие собираются на крестные ходы по всей стране. Только в Подгорице собралось около 60 тыс. православных верующих. Об этом сообщается на официальном сайте епархии СПЦ на территории Черногории.

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«Около шестидесяти тысяч православных верующих собрались сегодня вечером около кафедрального храма Воскресения Христова в Подгорице на молебен и литургию, чтобы... дать отпор беззаконию, которое безбожные власти вершат над Сербской православной церковью в Черногории», — отмечается в сообщении Черногорско-Приморской митрополии.

Жители и представители СПЦ опасаются, что после принятия закона о религиозных объединениях начнётся изъятие сербской церковной собственности и её передача непризнанной в православном мире Черногорской автокефальной церкви.

Напомним, ранее президент Черногории Мило Джуканович категорически отказался отозвать соответствующий закон, принятый большинством голосов правящей коалиции в декабре 2019 года. Однако в конце января премьер страны Душко Маркович направил официальное письмо митрополиту Черногорско-Приморскому Сербской православной церкви Амфилохию, в котором призвал к переговорам по закону о религиозных объединениях.

Амфилохий, в свою очередь, подготовил ответное послание, текст которого 3 февраля опубликовала епархия СПЦ. В этом письме развенчиваются доводы черногорских властей относительно необходимости принятия соответствующего закона.

«Мы не можем согласиться с вашим тезисом (Душко Марковича. — RT) в письме о том, что закон «не вызовет новых разделений», поскольку из всего происходящего в Черногории ясно, что закон не только углубил старые, но и создал новые разделения между братьями, крёстными родителями и соседями. Если к этому ещё добавить и публичное заявление главы вашей партии о том, что православные литии представляют собой «сумасшедшее движение, которому не стоит следовать», то, надеемся, вам станет понятно, насколько глубоко и мучительно этот закон разделил и разорвал Черногорию», — говорится в письме.

Митрополит Амфилохий также назвал пункты закона о религиозных объединениях «дискриминационными и неконституционными».

«Это особенно верно в отношении положений, которые сводят на нет и ликвидируют многовековую непрерывную историческую преемственность юридической субъективности и прав собственности прежде всего не только нашей церкви, но и других религиозных общин», — указывается в послании.

По словам Амфилохия, «цивилизационные и религиозные права православной церкви находятся под угрозой».

Шествие православных верующих в Подгорице, февраль 2020

© mitropolija.com

«Закон полностью пренебрегает многоконфессиональностью в Черногории, на которую вы (Душко Маркович. — RT) часто ссылаетесь», — написал митрополит.

Амфилохий также подчеркнул, что СПЦ открыта для «общественного и институционного диалога», однако это «до сих пор игнорируется черногорскими властями».

«Если вы (Душко Маркович. — RT) готовы в первую очередь обсудить закон как причину проблем и способы их решения, а именно отмену спорного закона путём исключения его неконституционных дискриминационных положений из правового режима Черногории, мы хотели бы сообщить вам, что в этом случае мы поговорим с вами как с премьер-министром Черногории», — отметил митрополит.

Международная реакция

Напомним, закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» содержит положение о конфискации в пользу государства имущества, которое оказалось в собственности религиозных организаций после 1 декабря 1918 года (тогда территория Черногории вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев, впоследствии переименованное в Югославию). До того момента в Черногории действовала фактически независимая Цетинская митрополия, которая в результате была преобразована в епархию Сербской православной церкви — Черногорско-Приморскую митрополию.

Как отмечают противники этого закона, под угрозой конфискации могут оказаться около 650 древних святынь, в том числе и монастырь Острог.

Русская православная церковь осудила этот закон, назвав его положения «циничным ударом по церкви». Об этом говорится в послании Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и членов Синода РПЦ, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Указывается также, что законодатели так демонстрируют «пренебрежение» волей большинства граждан.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

РИА Новости

© Сергей Пятаков

«Новый закон о свободе вероисповедания является актом поддержки раскола путём ослабления канонической церкви и попыткой поставить её в унизительную и опасную зависимость от государства — тем более несправедливую, что Черногория является государством светским», — отмечается в послании.

На действия черногорских властей отреагировал и президент Сербии Александр Вучич, заявив на прошлой неделе, что православная церковь в Черногории, Косове и Метохии и Хорватии является основой сохранения там сербского народа и не может стать «какой-то другой» церковью.

«Церковь имеет большое значение для сербского народа. Сербская церковь, наряду с духовной жизнью, была хранителем нашего национального самосознания и бытия. Вы видите, как с различных адресов и из многих государственных структур заявляют, что она не сербская и будет названа «какой-то другой православной церковью», — приводит слова Вучича РИА Новости.

Однако Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге отклонил требование о запрете закона о религиозных объединениях в Черногории. Об этом накануне сообщило черногорское правительство. Отмечается, что в конце января 2020 года «адвокатская фирма «Радич» из Белграда подала инициативу ЕСПЧ о временных мерах, которые бы запретили госорганам Черногории исполнение закона».

Такая мера, согласно предложению, действовала бы до решения Конституционного суда Черногории «по поданным запросам на оценку его конституционности со стороны СПЦ или до заключения договора между СПЦ и властями Черногории».

Судьбоносный вопрос

Как отмечает заведующий Центром этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель, православные верующие вышли на улицы в городах Черногории, поскольку «новый закон о свободе вероисповедания пренебрегает интересами Сербской православной церкви».

«Закон предполагает, что значительная часть имущества СПЦ будет передана Черногорской автокефальной церкви. Такой закон вызвал у большинства черногорцев возмущение, поскольку они не склонны противопоставлять себя сербам», — заявил эксперт в беседе с RT.

По словам Канделя, то, что черногорские власти приняли такой закон именно сейчас, объясняется надвигающимися парламентскими выборами.

«Черногорию ждут выборы, на которых нынешней власти похвастаться в социально-экономической сфере нечем, поэтому Джукановичу выгодно сейчас создать раскол между сербами и черногорцами. Тем самым он демонстрирует, что все, кто выступает за независимую Черногорию, должны поддержать его», — пояснил аналитик.

Закон о религиозных объединениях «стал апофеозом давнего конфликта, который имел место между светской и церковной властью в Черногории», отмечает сотрудник кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Путятин в разговоре с RT.

Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице

РИА Новости

© Даниил Африн

«Этот конфликт связан, в частности, с фигурой черногорского митрополита Амфилохия — одного из активных церковных деятелей Сербской православной церкви. Его кандидатура всегда вызывала раздражение у властей Черногории, в частности Мило Джукановича, который с конца 1990-х годов проводил политический курс на независимость страны, выход её из состава Союзной Республики Югославия, а затем Государственного союза Сербии и Черногории», — заявил эксперт.

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Сейчас же страна, являясь уже больше двух лет членом НАТО, ведёт политику, направленную на вступление в Европейский союз, напоминает Путятин.

«И этот путь как раз связан с желанием получить определённую независимость в делах церковного управления. Ведь Сербская православная церковь объединяет все территории, на которых проживают православные сербы. Поэтому в 1990-х годах и возник проект раскольнической Черногорской православной церкви, которую постепенно власти всё чаще используют в своих политических целях. А сейчас этому проекту предан новый импульс — происходит последовательное наступление на интересы сербской православной церкви», — подчеркнул аналитик.

При этом Путятин уточнил, что основная цель черногорской политической элиты в данном случае — это полный разрыв отношений с современной Сербией.

«Церковный вопрос во многом судьбоносный для всего дальнейшего развития Черногории, поскольку это вопрос культуры и национальных корней. С законом, который может всё это перечеркнуть, черногорское общество примириться не может, поэтому сейчас и проходят демонстрации», — пояснил эксперт.

По словам Путятина, «наступление на интересы Черногорско-Приморской митрополии» не зря вызывает озабоченность как у РПЦ, так и у Сербской православной церкви.

«Всё это звенья одной цепи, тем более что связи между церквями носят сугубо дружественный характер», — отметил аналитик.