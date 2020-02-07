Генконсульство в Гуанчжоу посоветовало россиянам покинуть юг Китая

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Генеральное консульство России в Гуанчжоу призвало россиян покинуть южные территории Китая из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Генконсульство в Гуанчжоу посоветовало россиянам покинуть юг Китая
  • Reuters

«Обращаемся к вам с призывом воспользоваться имеющимся регулярным авиационным сообщением (рейсы в Москву осуществляются авиакомпанией «Аэрофлот» из городов Гуанчжоу, Шанхай и Пекин) и в инициативном порядке покинуть территорию КНР», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Особую осторожность стоит проявлять россиянам в провинции Гуандун, так как там «эпидемиологические показатели демонстрируют негативную динамику».

В Генконсульстве призвали не находиться без острой необходимости на Хайнане, Юаньнане, Фуцзяне, Цзяньси и в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что планов эвакуировать граждан России со всей территории Китая и из дипломатических учреждений нет.

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