Патрушев оценил угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прокомментировал угрозы в адрес российской стороны, высказанные спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом из-за поддержки Москвой законно избранной власти в этом латиноамериканском государстве.
Патрушев оценил угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Упомянутые вами заявления американской стороны — это не что иное, как попытка подбодрить антиправительственные силы на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей», — сказал он.

Ранее Абрамс заявил, что поддержка Россией венесуэльского лидера Николаса Мадуро не останется без последствий.

5 февраля стало известно о подготовке в Белом доме санкций против «Роснефти» из-за ситуации в Венесуэле. В связи с этим глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва привыкла к угрозам США санкциями за сотрудничество с венесуэльскими властями.

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