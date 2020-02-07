Патрушев оценил угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Упомянутые вами заявления американской стороны — это не что иное, как попытка подбодрить антиправительственные силы на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей», — сказал он.
Ранее Абрамс заявил, что поддержка Россией венесуэльского лидера Николаса Мадуро не останется без последствий.
5 февраля стало известно о подготовке в Белом доме санкций против «Роснефти» из-за ситуации в Венесуэле. В связи с этим глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва привыкла к угрозам США санкциями за сотрудничество с венесуэльскими властями.