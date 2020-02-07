Патрушев оценил угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прокомментировал угрозы в адрес российской стороны, высказанные спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом из-за поддержки Москвой законно избранной власти в этом латиноамериканском государстве.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Упомянутые вами заявления американской стороны — это не что иное, как попытка подбодрить антиправительственные силы на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей», — сказал он.

Ранее Абрамс заявил, что поддержка Россией венесуэльского лидера Николаса Мадуро не останется без последствий.

5 февраля стало известно о подготовке в Белом доме санкций против «Роснефти» из-за ситуации в Венесуэле. В связи с этим глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва привыкла к угрозам США санкциями за сотрудничество с венесуэльскими властями.