В США предупредили Россию о возможных последствиях за поддержку Мадуро

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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс предупредил, что поддержка Россией венесуэльского лидера Николаса Мадуро не останется без последствий.
В США предупредили Россию о возможных последствиях за поддержку Мадуро
  • Reuters

«Как отметили несколько представителей администрации, русские могут скоро узнать, что их продолжающаяся поддержка Мадуро больше не будет бесплатной. Другие, которые продолжают извлекать выгоду от Мадуро или поддерживать его, должны учесть предостережение», — приводит его слова Госдепартамент США.

Абрамс предупредил, что в ближайшие недели США «продемонстрируют серьёзность своих намерений по Венесуэле».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва привыкла к угрозам США санкциями за сотрудничество с властями Венесуэлы.

5 февраля стало известно о подготовке в Белом доме санкций против «Роснефти» из-за ситуации в Венесуэле.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен отметил, что вопрос будет рассмотрен в течение ближайших недель.

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