Случаев заражения коронавирусом в России за сутки не зафиксировано
- АГН «Москва»
«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлено два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Заболевания протекают в лёгкой клинической форме. Новых случаев заболевания не зарегистрировано», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
По последним официальным данным, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в регионах Китая превысило 30,6 тыс., 633 заболевших скончались.
Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого поделился результатами принятых мер по борьбе с новым типом коронавирусной инфекции.