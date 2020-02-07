Случаев заражения коронавирусом в России за сутки не зафиксировано

Роспотребнадзор сообщил, что в России за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией из Китая.

АГН «Москва»

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлено два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Заболевания протекают в лёгкой клинической форме. Новых случаев заболевания не зарегистрировано», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. По последним официальным данным, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в регионах Китая превысило 30,6 тыс., 633 заболевших скончались. Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого поделился результатами принятых мер по борьбе с новым типом коронавирусной инфекции.