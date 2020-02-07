Случаев заражения коронавирусом в России за сутки не зафиксировано

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Роспотребнадзор сообщил, что в России за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией из Китая.
Случаев заражения коронавирусом в России за сутки не зафиксировано
  • АГН «Москва»

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлено два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Заболевания протекают в лёгкой клинической форме. Новых случаев заболевания не зарегистрировано», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По последним официальным данным, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в регионах Китая превысило 30,6 тыс., 633 заболевших скончались.

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого поделился результатами принятых мер по борьбе с новым типом коронавирусной инфекции.

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