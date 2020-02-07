Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 30 тысяч

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Количество инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в регионах Китая превысило 30,6 тыс. человек, 633 заболевших скончались.
Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 30 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.

При этом, как уточняет South Morning Post, в китайской провинции Хубэй коронавирус подтверждён у 22 112 человек, 618 заболевших умерли от последствий заражения.

Ранее сообщалось о 28 018 заражённых коронавирусом и 563 летальных случаях по всем регионам Китая.

В Ухани от последствий коронавируса в возрасте 34 лет скончался китайский врач Ли Вэньлян, который первый сообщил общественности о вспышке инфекции.

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