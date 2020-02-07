В Совфеде оценили заявление Британии по пошлинам на российские товары
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«Здесь на первом месте не политика, а чисто экономический интерес. Великобритания покидает Евросоюз, и британскому правительству хочется быстрее доказать своему населению, что это решение было верным, а от самостоятельной политики Лондона в области экономики будет польза. Именно поэтому они и говорят о планах отказаться о некоторых пошлин», — сказал сенатор.
По словам Джабарова, данное решение совершенно нормальное и «позитивное для России».
«Тем не менее за ним нет никакой подоплёки, кроме экономической», — заключил он.
Ранее в Великобритании заявили о намерении отказаться от пошлин на некоторые российские товары после завершения переходного периода, связанного с брекситом.
Как отмечается, торговые пошлины будут сняты с российской алюминиевой фольги, ферросилиция, бесшовных металлических и чугунных труб, стальных и чугунных трубных фитингов.