В Совфеде оценили заявление Британии по пошлинам на российские товары

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал намерение Великобритании отказаться от пошлин на некоторые российские товары после завершения переходного периода, связанного с брекситом.
В Совфеде оценили заявление Британии по пошлинам на российские товары
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«Здесь на первом месте не политика, а чисто экономический интерес. Великобритания покидает Евросоюз, и британскому правительству хочется быстрее доказать своему населению, что это решение было верным, а от самостоятельной политики Лондона в области экономики будет польза. Именно поэтому они и говорят о планах отказаться о некоторых пошлин», — сказал сенатор.

По словам Джабарова, данное решение совершенно нормальное и «позитивное для России».

«Тем не менее за ним нет никакой подоплёки, кроме экономической», — заключил он.

Ранее в Великобритании заявили о намерении отказаться от пошлин на некоторые российские товары после завершения переходного периода, связанного с брекситом.

Как отмечается, торговые пошлины будут сняты с российской алюминиевой фольги, ферросилиция, бесшовных металлических и чугунных труб, стальных и чугунных трубных фитингов.

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