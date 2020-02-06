Британия намерена отменить пошлины на часть российских товаров

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Великобритания намерена отказаться от пошлин на некоторые российские товары после завершения переходного периода, связанного с брекситом.
Британия намерена отменить пошлины на часть российских товаров
  • globallookpress.com

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Предполагается, что торговые пошлины будут сняты с российской алюминиевой фольги, ферросилиция, бесшовных металлических и чугунных труб, стальных и чугунных трубных фитингов.

В то же время на некоторые товары, например на нитрат аммония, пошлины останутся.

1 февраля Великобритания официально вышла из состава Европейского союза. Теперь предстоит переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.

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