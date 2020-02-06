Джонсон обсудил с Нетаньяху «сделку века»

Британский премьер-министр Борис Джонсон обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предложенную США «сделку века».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что стороны «обсудили предложения Соединённых Штатов по достижению мира между Израилем и палестинцами, и премьер-министр (Джонсон. — RT) вновь заявил о своей поддержке усилий США».

Джонсон «также подчеркнул, что Британия убеждена в важности концепции двух государств с общей для обеих сторон столицей в Иерусалиме, а также в неприемлемости односторонней аннексии территории».

Премьеры также обсудили важность укрепления двусторонних отношений после брексита, в том числе в таких областях, как торговля.

В январе американский лидер Дональд Трамп обнародовал план «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно плану, Иерусалим становится неделимой столицей еврейского государства, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме.

Позднее палестинский лидер Махмуд Аббас исключил возможность ведения переговоров с Израилем на основе мирного плана, предложенного Трампом.