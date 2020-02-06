Кремль отреагировал на решение сената США по импичменту Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на решение американского сената оправдать главу США Дональда Трамп по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

«Мы традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США... Для нас главное — чтобы во всех внутриполитических и предвыборных баталиях в США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве главного демона внутриполитической арены США, для нас это абсолютно неприемлемо», — сказал Песков.

По его словам, перспективы нормализации связей двух стран возникнут лишь в том случае, если власти США перестанут класть российско-американские отношения «на внутриполитический алтарь».

Ранее американский сенат большинством голосов признал президента Соединённых Штатов Дональда Трампа невиновным по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

Вскоре после этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила сенаторов-республиканцев в измене Конституции Соединённых Штатов.

Подробнее — в материале RT.