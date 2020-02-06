В США республиканцев обвинили в измене Конституции

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила сенаторов-республиканцев в измене Конституции Соединённых Штатов.
В США республиканцев обвинили в измене Конституции
  • Reuters

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Twitter после того, как сенат США, большинство в котором в настоящий момент составляют республиканцы, оправдал американского лидера Дональда Трампа по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

«Из-за предательства республиканцами cената Конституции президент по-прежнему продолжает угрожать американской демократии, настаивая на том, что он выше закона и может, если захочет, испортить выборы», — написала она.

Ранее американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

Подробнее — в материале RT.

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