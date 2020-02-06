В США республиканцев обвинили в измене Конституции

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила сенаторов-республиканцев в измене Конституции Соединённых Штатов.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Twitter после того, как сенат США, большинство в котором в настоящий момент составляют республиканцы, оправдал американского лидера Дональда Трампа по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

«Из-за предательства республиканцами cената Конституции президент по-прежнему продолжает угрожать американской демократии, настаивая на том, что он выше закона и может, если захочет, испортить выборы», — написала она.

Because of the Republican Senate’s betrayal of the Constitution, the President remains an ongoing threat to American democracy, with his insistence that he is above the law and that he can corrupt the elections if he wants to. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

Ранее американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

Подробнее — в материале RT.