МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российких и турецких военных специалистов.

«Счёт погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошёл на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что в середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести «режим тишины» в идлибской зоне деэскалации.

«Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а, наоборот, нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1 тыс. нападений», — отмечает МИД.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена вступать в конфронтацию с союзниками, а также придаёт особое значение дружбе и сотрудничеству с Россией.