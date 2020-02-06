МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
- РИА Новости
«Счёт погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошёл на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты», — говорится в сообщении МИД.
Отмечается, что в середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести «режим тишины» в идлибской зоне деэскалации.
«Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а, наоборот, нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1 тыс. нападений», — отмечает МИД.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена вступать в конфронтацию с союзниками, а также придаёт особое значение дружбе и сотрудничеству с Россией.