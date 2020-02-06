МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

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МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российких и турецких военных специалистов.
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
  • РИА Новости

«Счёт погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошёл на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что в середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести «режим тишины» в идлибской зоне деэскалации.

«Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а, наоборот, нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1 тыс. нападений», — отмечает МИД.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена вступать в конфронтацию с союзниками, а также придаёт особое значение дружбе и сотрудничеству с Россией. 

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