Эксперт прокомментировал решение сената США в рамках процесса об импичменте
- Reuters
«Сенат работает как большое жюри присяжных, его вердикт окончательный. Никаких апелляций и тем более перезапуска процесса быть не может. Теперь всё пойдёт как прежде, я имею в виду избирательную кампанию, и у Трампа будут развязаны руки», — заявил специалист в беседе с «Газетой.Ru».
По его мнению, процесс, запущенный Демократической партией в конгрессе, теперь вполне может помочь Трампу избраться на второй срок.
Ранее сообщалось, что американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по второй статье обвинения о создании препятствий деятельности конгресса, которое ранее было выдвинуто представителями Демократической партии.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что такое решение было абсолютно ожидаемым.