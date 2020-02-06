Эксперт прокомментировал решение сената США в рамках процесса об импичменте

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Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал оправдание американского лидера Дональда Трампа в рамках процесса об импичменте.
Эксперт прокомментировал решение сената США в рамках процесса об импичменте
  • Reuters

«Сенат работает как большое жюри присяжных, его вердикт окончательный. Никаких апелляций и тем более перезапуска процесса быть не может. Теперь всё пойдёт как прежде, я имею в виду избирательную кампанию, и у Трампа будут развязаны руки», — заявил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, процесс, запущенный Демократической партией в конгрессе, теперь вполне может помочь Трампу избраться на второй срок.

Ранее сообщалось, что американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по второй статье обвинения о создании препятствий деятельности конгресса, которое ранее было выдвинуто представителями Демократической партии.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что такое решение было абсолютно ожидаемым.

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