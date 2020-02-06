Косачёв прокомментировал оправдание Трампа по делу об импичменте

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что сенат США оправдал американского президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно.

«Решение абсолютно ожидаемое, вне зависимости от содержания обвинений, предъявленных Трампу. Элементарный расклад сил, подсчёт голосов в сенате не содержал в себе никакой интриги… Это означает, что, во-первых, тема импичмента закрыта. А во-вторых, она скорее сыграла в пользу Трампа, нежели против него. Любые последующие попытки демократов спекулировать на теме импичмента будут выглядеть несостоятельными и напоминать, что им не удалось достичь заявленной политической цели», — сказал Косачёв.

Сенатор отметил, что «для Трампа площадка расчищена».

«Он может уверенно готовиться к предстоящим выборам. Он на них совершенно точно пройдёт. И шансы на переизбрание у него с сегодняшнего дня ещё выше, чем до голосования в сенате», — добавил Косачёв.

Менеджер новой предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Брэд Паскаль заявил, что процедура импичмента была «попыткой вмешательства в выборы 2020 года».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить