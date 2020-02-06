Косачёв прокомментировал оправдание Трампа по делу об импичменте

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что сенат США оправдал американского президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно.

«Решение абсолютно ожидаемое, вне зависимости от содержания обвинений, предъявленных Трампу. Элементарный расклад сил, подсчёт голосов в сенате не содержал в себе никакой интриги… Это означает, что, во-первых, тема импичмента закрыта. А во-вторых, она скорее сыграла в пользу Трампа, нежели против него. Любые последующие попытки демократов спекулировать на теме импичмента будут выглядеть несостоятельными и напоминать, что им не удалось достичь заявленной политической цели», — сказал Косачёв.

Сенатор отметил, что «для Трампа площадка расчищена».

«Он может уверенно готовиться к предстоящим выборам. Он на них совершенно точно пройдёт. И шансы на переизбрание у него с сегодняшнего дня ещё выше, чем до голосования в сенате», — добавил Косачёв.

Менеджер новой предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Брэд Паскаль заявил, что процедура импичмента была «попыткой вмешательства в выборы 2020 года».