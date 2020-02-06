Косачёв прокомментировал оправдание Трампа по делу об импичменте
«Решение абсолютно ожидаемое, вне зависимости от содержания обвинений, предъявленных Трампу. Элементарный расклад сил, подсчёт голосов в сенате не содержал в себе никакой интриги… Это означает, что, во-первых, тема импичмента закрыта. А во-вторых, она скорее сыграла в пользу Трампа, нежели против него. Любые последующие попытки демократов спекулировать на теме импичмента будут выглядеть несостоятельными и напоминать, что им не удалось достичь заявленной политической цели», — сказал Косачёв.
Сенатор отметил, что «для Трампа площадка расчищена».
«Он может уверенно готовиться к предстоящим выборам. Он на них совершенно точно пройдёт. И шансы на переизбрание у него с сегодняшнего дня ещё выше, чем до голосования в сенате», — добавил Косачёв.
Менеджер новой предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Брэд Паскаль заявил, что процедура импичмента была «попыткой вмешательства в выборы 2020 года».