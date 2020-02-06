Штаб Трампа назвал процесс импичмента попыткой вмешательства в выборы

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Менеджер новой предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Брэд Паскаль заявил, что процедура импичмента Трампа была «попыткой вмешательства в выборы 2020 года».

Соответствующее заявление он опубликовал в своём Twitter.

«Это ужасное испытание всё время было тактической кампанией, направленной на то, чтобы признать недействительными голоса 63 миллионов американцев в 2016 году, и было прозрачной попыткой вмешаться в выборы 2020 года всего за девять месяцев до них», — написал он.

Ранее сенат США оправдал Трампа по двум статьям обвинения в рамках процесса импичмента. Демократы обвиняли американского президента в превышении полномочий и препятствовании деятельности конгресса.

Таким образом, процесс импичмента был закрыт. Трамп остаётся на посту президента США.

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