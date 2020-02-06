Штаб Трампа назвал процесс импичмента попыткой вмешательства в выборы
Соответствующее заявление он опубликовал в своём Twitter.
«Это ужасное испытание всё время было тактической кампанией, направленной на то, чтобы признать недействительными голоса 63 миллионов американцев в 2016 году, и было прозрачной попыткой вмешаться в выборы 2020 года всего за девять месяцев до них», — написал он.
This terrible ordeal was always a campaign tactic to invalidate the 2016 votes of 63 million Americans and was a transparent effort to interfere with the 2020 election only nine months away.— Brad Parscale - Text TRUMP to 88022 (@parscale) February 5, 2020
Full campaign statement: pic.twitter.com/ZwSphjRaXL
Ранее сенат США оправдал Трампа по двум статьям обвинения в рамках процесса импичмента. Демократы обвиняли американского президента в превышении полномочий и препятствовании деятельности конгресса.
Таким образом, процесс импичмента был закрыт. Трамп остаётся на посту президента США.