Штаб Трампа назвал процесс импичмента попыткой вмешательства в выборы

Менеджер новой предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Брэд Паскаль заявил, что процедура импичмента Трампа была «попыткой вмешательства в выборы 2020 года».

Соответствующее заявление он опубликовал в своём Twitter.

«Это ужасное испытание всё время было тактической кампанией, направленной на то, чтобы признать недействительными голоса 63 миллионов американцев в 2016 году, и было прозрачной попыткой вмешаться в выборы 2020 года всего за девять месяцев до них», — написал он.

This terrible ordeal was always a campaign tactic to invalidate the 2016 votes of 63 million Americans and was a transparent effort to interfere with the 2020 election only nine months away.



Full campaign statement: pic.twitter.com/ZwSphjRaXL — Brad Parscale - Text TRUMP to 88022 (@parscale) February 5, 2020

Ранее сенат США оправдал Трампа по двум статьям обвинения в рамках процесса импичмента. Демократы обвиняли американского президента в превышении полномочий и препятствовании деятельности конгресса.

Таким образом, процесс импичмента был закрыт. Трамп остаётся на посту президента США.