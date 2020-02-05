Оставшиеся в Китае россияне прокомментировали свой отказ от эвакуации

Несколько россиян, решившие остаться в Китае, прокомментировали свой отказ от эвакуации на родину.

«Из моего университета все трое россиян предпочли остаться. Из тех, кто не выехал до карантина. У всех свои причины, одна из которых в том, что риск подцепить вирус в дороге намного выше», — заявила студентка Елизавета в беседе с «Газетой.Ru».

Ещё одна россиянка рассказала, что хотела уехать из КНР под влиянием СМИ, но потом передумала.

«В моём городе совсем немного заболевших, власти приняли все необходимые меры безопасности», — пояснила Софья.

По её словам, она работает из дома и считает, что можно «пересидеть».

Она добавила, что в большинстве городов Китая ситуация не критическая.

«Есть пара случаев, когда студенты не хотят оттуда уезжать, потому что нашли там друзей. В остальном — погоня за ощущениями и предвкушение, что будет дальше», — рассказал, со своей стороны, Вячеслав, который вернулся из КНР несколько дней назад.

Ранее эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН исключил возможность заражения коронавирусом при получении посылки.