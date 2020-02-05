Посольство оказывает помощь находящимся на лайнере в Японии россиянам

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Посольство России в Японии прокомментировало ситуацию с круизным судном Diamond Princess, на котором объявлен карантин из-за обнаружения коронавируса.
Посольство оказывает помощь находящимся на лайнере в Японии россиянам
  • Reuters

«Посольством оперативно установлен контакт с находящимися на борту круизного лайнера Diamond Princess гражданами России. Их количество составляет 24 человека. В настоящее время судно находится на рейде порта Иокогама», — говорится в сообщении дипломатического представительства на странице в Facebook.

Посольство во взаимодействии с местными властями принимает меры по оказанию помощи россиянам. В частности, речь идёт об обеспечении надлежащего мониторинга состояния здоровья и о снабжении на период карантина.

Также установлен контакт с российским туроператором, который организовал поездку. С японскими властями решается вопрос о продлении срока действия виз.

«Держим ситуацию на постоянном контроле», — добавили в диппредставительстве.

Японское информационное агентство Kyodo передавало, что у десяти пассажиров Diamond Princess выявили заражение новым типом коронавируса 2019-nCoV.

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