Косачёв оценил ситуацию с нагнетанием «российской угрозы» в Польше

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с постоянным нагнетанием темы «российской угрозы» в польском информационном пространстве.

«Я нахожу эту ситуацию типичной не только для Польши, но и для ряда других стран Центральной и Восточной Европы», — сказал сенатор.

Косачёв отметил важность бесконфликтных отношений между двумя странами.

«И остаётся только верить, что рано или поздно здравомыслящие граждане Польши или других стран, которые сталкиваются с этой манипуляцией общественным сознанием, смогут её разглядеть и отказать в доверии тем политикам, которые беззастенчиво общественным мнением манипулируют», — добавил он.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что тема «российской угрозы» постоянно нагнетается в польском политико-информационном пространстве, что, по его мнению, оказывает влияние на мировосприятие и настроение поляков.