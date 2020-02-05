Косачёв оценил ситуацию с нагнетанием «российской угрозы» в Польше

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с постоянным нагнетанием темы «российской угрозы» в польском информационном пространстве.

«Я нахожу эту ситуацию типичной не только для Польши, но и для ряда других стран Центральной и Восточной Европы», — сказал сенатор.

Косачёв отметил важность бесконфликтных отношений между двумя странами.

«И остаётся только верить, что рано или поздно здравомыслящие граждане Польши или других стран, которые сталкиваются с этой манипуляцией общественным сознанием, смогут её разглядеть и отказать в доверии тем политикам, которые беззастенчиво общественным мнением манипулируют», — добавил он.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что тема «российской угрозы» постоянно нагнетается в польском политико-информационном пространстве, что, по его мнению, оказывает влияние на мировосприятие и настроение поляков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить