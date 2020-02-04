В Госдуме оценили слова Макрона об интерпретациях Второй мировой войны

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он наблюдает «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну».
В Госдуме оценили слова Макрона об интерпретациях Второй мировой войны
  • РИА Новости

«Я думаю, что Макрон не разобрался ни в сути вопроса, ни в понимании того, что говорим мы (Россия. — RT) по этой теме. Мы никого не обвиняем, мы говорим о неоспоримых исторических фактах», — заявил Чепа.

Парламентарий посоветовал обратиться к историческим первоисточникам всем, кто предлагает альтернативные интерпретации фактов истории.

«Мы придерживаемся в своих выступления только исторических фактов. Если кому-то эти исторические факты не нравятся или кому-то кажется, что эти факты должны быть по-другому интерпретированы, пусть обращаются к первоисточникам», — добавил депутат.

Ранее Макрон заявил, что он видит «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить