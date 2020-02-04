В Госдуме оценили слова Макрона об интерпретациях Второй мировой войны

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он наблюдает «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну».

«Я думаю, что Макрон не разобрался ни в сути вопроса, ни в понимании того, что говорим мы (Россия. — RT) по этой теме. Мы никого не обвиняем, мы говорим о неоспоримых исторических фактах», — заявил Чепа.

Парламентарий посоветовал обратиться к историческим первоисточникам всем, кто предлагает альтернативные интерпретации фактов истории.

«Мы придерживаемся в своих выступления только исторических фактов. Если кому-то эти исторические факты не нравятся или кому-то кажется, что эти факты должны быть по-другому интерпретированы, пусть обращаются к первоисточникам», — добавил депутат.

Ранее Макрон заявил, что он видит «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ».